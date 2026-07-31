BR-277 é liberada após engavetamento grave na madrugada

As autoridades liberaram a BR-277, no quilômetro 127, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta sexta-feira (31). A via estava interditada desde a madrugada, quando ocorreu um engavetamento entre um rodotrem, um caminhão e um veículo de passageiros. O acidente gerou dois óbitos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atuou na ocorrência e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. A equipe da Via Araucária, que administra o trecho, prestou auxílio e manteve sinalização.

De acordo com a concessionária a rodovia foi bloqueada para que as autoridades pudessem atuar na ocorrência. Na sequência, quando tudo foi realizado, a via foi liberada. De acordo com o sistema de acompanhamento da companhia, o movimento no trecho está moderado.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira aconteceu quando um caminhão bitrem carregado de soja atingiu a traseira de um rodotrem carregado de ureia, que estava parado na fila da rodovia. Com o impacto, o rodotrem acabou atingindo lateralmente um veículo de passeio que estava ao lado.

As duas vítimas fatais, um homem de 42 anos e uma mulher de 27 anos, estavam no bitrem e morreram no local.

Durante os atendimentos à ocorrência, a via ficou completamente interditada, com desvio pela marginal da rodovia.