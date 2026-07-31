Estradas do Paraná em tempo real: bloqueio total na BR-277 e obras complicam a sexta-feira

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos de atenção nesta sexta-feira (31), principalmente por causa de um grave acidente na BR-277, em Campo Largo, que provocou a interdição total da pista no sentido Norte. Além da ocorrência na Região Metropolitana de Curitiba, obras e operações de “pare e siga” também impactam o tráfego em outras regiões do estado.

Apesar das intervenções, o tempo permanece firme em todo o Paraná, favorecendo a visibilidade dos motoristas após os fortes vendavais registrados ao longo da semana.

Grave acidente interdita a BR-277 em Campo Largo

O principal ponto de atenção desta sexta-feira está na BR-277, em Campo Largo, onde a pista no sentido Norte, entre os quilômetros 127 e 131, permanece totalmente interditada por tempo indeterminado.

O bloqueio foi provocado por um grave acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel, que resultou na morte de duas pessoas.

Com a interdição, o tráfego foi desviado para a via marginal, provocando retenção significativa e lentidão para os motoristas que seguem pela Grande Curitiba.

Obras mantêm sistema “pare e siga” na BR-277

Serra da Esperança (Prudentópolis)

Na região da Serra da Esperança, em Prudentópolis, a BR-277 opera com o sistema “pare e siga” no km 312.

A medida é necessária para a realização de obras preventivas em taludes às margens da rodovia. As interrupções ocorrem diariamente entre 8h e 17h, com retenções parciais previstas durante a execução dos serviços.

Intervenções na PR-153

Motoristas que trafegam pela PR-153, no Norte Pioneiro, também devem redobrar a atenção.

A concessionária responsável mantém desvios operacionais e estreitamentos de pista para a execução das obras de implantação de terceiras faixas, o que pode reduzir a velocidade do tráfego em alguns trechos.

Obras também impactam rodovias no Norte do estado

Na região de Maringá e Cambé, rodovias administradas pela EPR Paraná seguem com interdições parciais para serviços de fresagem e manutenção do pavimento.

As intervenções provocam lentidão pontual, principalmente nos horários de maior movimento.