Grave acidente entre caminhões fecha a BR-277 em Campo Largo e deixa dois mortos

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel deixou duas pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (31) na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O engavetamento ocorreu por volta das 7h40, no km 127 da rodovia, no sentido interior do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira aconteceu quando um caminhão bitrem carregado de soja atingiu a traseira de um rodotrem carregado de ureia, que estava parado na fila da rodovia. Com o impacto, o rodotrem acabou atingindo lateralmente um veículo de passeio que estava ao lado.

As duas vítimas fatais — um homem de 42 anos e uma mulher de 27 anos — estavam no bitrem e morreram no local. Os corpos ficaram presos às ferragens, e equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Via Araucária atuaram no desencarceramento. Não há informações sobre feridos nos outros veículos.

Grande congestionamento e desvios

A pista no sentido norte/interior do Paraná permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação em razão do vazamento das cargas, especialmente a ureia, que exige procedimentos específicos de limpeza e segurança.

O tráfego de veículos está sendo desviado pela via marginal da rodovia. A PRF, a Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML) acompanham a ocorrência no local.

A fila retida no trecho atingiu cerca de 1,5 km logo após a colisão. O engarrafamento que originou o acidente havia sido causado por um evento anterior na mesma rodovia: o tombamento de um caminhão carregado com carvão, também no km 127.