Para evitar filas, por conta das obras de recuperação, o trânsito de caminhões está restrito na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, conforme informa a Polícia Rodoviária Federal. A restrição começa às 14 horas desta sexta-feira (10) e prossegue até às 12 horas de segunda-feira (13) e continuará nos demais fins de semana de fevereiro.

Durante os horários de restrição, os caminhões não podem trafegar e nem ficar parados na rodovia ou em acostamentos. A mesma medida foi adotada no período de fim de ano.

Os bloqueios aos caminhões começam na antiga praça de pedágio, em São José dos Pinhais, no km 60, e no viaduto de acesso a Morretes, no km 30. São trechos onde acontecem as obras de recuperação dos danos causados pelos desmoronamentos ocorridos há cerca de três meses.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que a previsão é liberar a estrada até 25 de fevereiro, o que vai depender das condições climáticas para viabilizar o andamento dos trabalhos. A conclusão total, no entanto, é estimada apenas para o início de abril. Atualmente, o trecho é operado com quatro pistas no km 39, três pistas no km 41 e duas pistas no km 42.

Confira os horários de restrição para caminhões neste fim de semana:

Dia 10/2 (sexta-feira): Das 14h à 0h, no sentido litoral

Dia 12/2 (domingo): Das 14h à 0h, no sentido capital

Dia 13/2 (segunda-feira): Das 6h às 12h, no sentido capital

Dias e horários restritos no Carnaval:

Dia 17/2 (sexta-feira): De12h à 0h, no sentido litoral

Dia 18/2 (sábado): Das 6h às 18h, no sentido litoral

Dia 21/2 (terça-feira): Das 10h às 22h, no sentido capital

Dia 22/2 (quarta-feira): Das 6h às 14h, no sentido capital

Restrições na última semana de fevereiro:

Dia 24/2 (sexta-feira): Das 14h à 0h, no sentido litoral

Dia 26/2 (domingo): Das 14h à 0h, no sentido capital

Dia 27/2 (segunda-feira): Das 6h às 12h, no sentido capital

BR-376 tem duas faixas liberadas

A concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela BR-376, informa que o avanço das obras de contenção de encostas possibilita operação 24 horas por dia, com duas faixas disponíveis para cada sentido na Serra do Mar.

Segundo a concessionária, no dia 6, foi concluída a etapa de obras que viabilizou a liberação de mais uma faixa na pista norte para operação na BR-376 (em Guaratuba, no km 668). Este foi um dos pontos atingidos pelas chuvas de novembro de 2022. O monitoramento de encostas na região prossegue com atenção para períodos de chuvas intensas, afirma a concessionária.

Operação Carnaval

O trecho entre os quilômetros 668 e 669, na BR-376, terá uma operação especial durante o período de Carnaval. O objetivo é garantir a segurança viária e uma melhor fluidez do tráfego durante os dias com movimentação mais intensa de veículos tanto em direção à Florianópolis (SC) quanto no sentido Curitiba, informa a Arteris Litoral Sul. A operação terá o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, estarão liberadas ao trânsito duas faixas para cada sentido. O trecho, entretanto, permanece sob monitoramento constante com atenção, principalmente, para chuvas intensas em curto período de tempo, que podem exigir atuação preventiva para segurança do trânsito.

Caminhões restritos também na BR-376

Durante o Carnaval, a PRF vai proibir o tráfego de veículos pesados articulados (carretas, cegonhas, bitrens, etc.) na Serra da BR-376 (do km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba), em ambos os sentidos, mas em dias e horários diferentes.

A indicação de retorno com rota alternativa será realizada pelos policiais na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Proibição de veículos pesados – Trecho da Serra do Mar – entre o km 648 e o km 682

Sexta-feira, dia 17 | horário proibido: 14h às 22h, no sentido Florianópolis

Sábado, dia 18 | horário proibido: das 6h às 18h, no sentido Florianópolis

Terça-feira, dia 21 | horário proibido: das 10h às 22h, no sentido Curitiba

Quarta-feira, dia 22 | horário proibido: das 6h às 14h, no sentido Curitiba

Em tempo real

Trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

