Os motoristas que circulam pela BR-376, na região da Serra do Mar, em Guaratuba, não enfrentam grandes problemas na manhã deste sábado (21). Depois de ser totalmente bloqueada por algumas horas entre a noite de quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20), a rodovia voltou a ter o tráfego liberado nos dois sentidos – são duas faixas liberadas no sentido Curitiba e uma em direção à Santa Catarina na altura do km 668, onde seguem as obras de contenção da encosta no local em que ocorreu um grande deslizamento de terra no final de novembro. Veja abaixo informações em tempo real.

De acordo com as informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, quem desce a serra não precisa enfrentar nenhuma fila no trecho em que a pista se afunila – panorama bem diferente em relação aos últimos finais de semana, quando a fila chegou a passar dos 20 quilômetros de extensão. Já em direção ao Paraná o congestionamento tem dois quilômetros de extensão, também bem abaixo do registrado nas últimas semanas.

BR-277 com congestionamentos

Já para quem se dirige ao litoral paranaense pela BR-277 vale o conselho que se tornou habitual nesta temporada de verão, o de ter muita calma e paciência ao longo da viagem.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila em direção ao Litoral no trecho parcialmente bloqueado, na altura do km 42, já passava dos 13 quilômetros de extensão no meio da manhã. Já quem sobe a serra não enfrenta fila.

Ao longo do dia não haverá restrição ao tráfego de caminhões, na operação que tenta reduzir os congestionamentos e se repete em todos os finais de semana de janeiro.

Restrição aos caminhões

Pela programação, veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros, não poderão circular na rodovia entre o km 30 (viaduto de Morretes) e o km 60 (antiga praça de pedágio) em horários e sentidos específicos.

Às sextas-feiras, o bloqueio ocorre no sentido Paranaguá, na descida da serra, das 14h à meia-noite. Já aos domingos, também das 14h à meia-noite, e nas segundas-feiras, das 6h ao meio-dia, a restrição de tráfego acontece no sentido Curitiba.

