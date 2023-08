Um caminhão tombado bloqueou parcialmente a passagem de veículos no km 129 da BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por quase nove horas. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o acidente aconteceu por volta das 4h30 deste sábado (12).

Pela manhã, a pista sentido Ponta Grossa seguia parcialmente interditada. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho foi totalmente liberado por volta das 13 horas.

A polícia aguardava o transbordo da carga para fazer a remoção do caminhão tombado. Ninguém ficou ferido no acidente.

Fila quilométrica

Após confirmar a liberação do trecho, a PRF informou que há, aproximadamente, 23 quilômetros de congestionamento em Campo Largo.

