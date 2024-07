Um grave acidente na manhã desta quarta-feira (17) na BR-116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de um homem de 52 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h no km 8, um carro saiu da pista e colidiu na traseira em um caminhão acidentado no dia anterior. O caminhão estava em canteiro central aguardando o transbordo de sua carga pela empresa responsável. O local encontrava-se sinalizado.

Equipes da PRF e da concessionária Arteris Régis Bittencourt seguem atendendo a ocorrência e orientando outros motoristas.

