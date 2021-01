Duas pessoas estão desaparecidas no mar de Matinhos, no litoral do Paraná, neste domingo (17). Uma adolescente de 14 anos e um rapaz de 18 anos estão sendo procurados pelo Corpo de Bombeiros. Um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também auxilia na busca.

publicidade

+Leia mais! Artesã do Largo da Ordem pede ajuda após incêndio destruir casa em Curitiba

A adolescente se afogou em faixa não-protegida por guarda-vidas na tarde de sexta-feira (15) no Trapiche da Praia Mansa, em Matinhos. Buscas foram realizadas desde então, no entanto sem êxito. Já o homem se afogou no mesmo local neste domingo. Embarcações com bombeiros, guarda-Vidas e aeronave do BPMOA, estão circulando pelo litoral na busca destas duas pessoas.

Orientação

O Corpo de Bombeiros orienta que os riscos do mar não estão somente nas ondas e nem sempre são visíveis. Nade sempre em faixa protegida por guarda-Vidas, delimitada por bandeiras ou windbanners vermelho e amarelo. Outra forma de proteção é o uso do aplicativo do Corpo de Bombeiros para localizar o posto de guarda-Vidas mais próximo para um banho de mar seguro.