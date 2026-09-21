Volta para casa: veja os bloqueios e mudanças no trânsito de Curitiba nesta segunda

A volta para casa na tarde desta segunda-feira (21) exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam por diferentes regiões de Curitiba. Intervenções viárias e obras de infraestrutura trazem alterações no sentido de ruas e bloqueios temporários, com impacto direto no fluxo de veículos em bairros de grande movimento.

Confira a seguir as principais alterações no trânsito de Curitiba desta segunda-feira:

A Travessa Leony Veiga, no trecho compreendido entre as ruas João Antônio Culpi e Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Pinheirinho, passou a ter sentido único de circulação a partir desta segunda-feira (21). A alteração é permanente. Com a mudança, o tráfego passa a fluir exclusivamente da Rua João Antônio Culpi em direção à Rua Izaac Ferreira da Cruz. Agentes de trânsito orientam os motoristas na região durante os primeiros dias de adaptação.

Obras e bloqueios em Curitiba

A Rua Via Vêneto, em Santa Felicidade, passa a registrar bloqueio parcial na altura do número 794 até o próximo sábado (26). A intervenção, necessária para o conserto de uma erosão na rede de águas pluviais provocada pelas chuvas recentes, ocorre diariamente das 9h às 16h30 no sistema Pare e Siga, com o tráfego fluindo em meia pista. O trânsito é normalizado ao final do expediente de trabalho de cada dia. Contudo, a recomendação aos condutores é reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.

O cruzamento da Rua Professora Rosa Saporski com a Rua Solimões, no bairro Mercês, será totalmente bloqueado a partir de quarta-feira (23). A interdição tem duração prevista de 10 dias e dá continuidade às intervenções de mobilidade no bairro. A Rua Professora Rosa Saporski já se encontra bloqueada no trecho entre as ruas Solimões e Roberto Barrozo. A orientação aos motoristas é utilizar rotas alternativas pelas vias do entorno.

Inicialmente previsto para esta segunda-feira (21), o bloqueio no cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira, foi transferido para quarta-feira (23). A interdição no local deve durar cerca de 30 dias. Para quem trafega pela região, o acesso à Rua Hugo Kinzelman será mantido, e a indicação de rota alternativa para os condutores é a Alameda Princesa Isabel. Já o cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi foi totalmente liberado para o tráfego de veículos.