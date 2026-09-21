Festival Bom Gourmet: 71 restaurantes de Curitiba terão menus a partir de R$ 84

Curitiba recebe, entre 2 de outubro e 1º de novembro, a 24ª edição do Festival Bom Gourmet. Durante quatro semanas, 70 restaurantes da capital participam da programação com menus completos a preços fixos, reunindo entrada, prato principal e sobremesa por R$ 84, R$ 104 ou R$ 124.

A edição também mantém os pratos individuais, formato lançado no ano passado. A proposta é atender quem prefere escolher apenas uma etapa da refeição, sem precisar optar pelo menu completo. Nesse caso, os preços variam entre R$ 44 e R$ 74, conforme o restaurante e o prato escolhido.

Entre as novidades de 2026 estão as cartas de drinks criadas especialmente para o festival. Em algumas casas participantes, as bebidas serão elaboradas para combinar com os pratos oferecidos nos menus, em uma parceria com a Adega Brasil.

Outra opção para quem quiser acompanhar a refeição com bebida é o menu harmonizado com vinhos, que retorna nesta edição. Em restaurantes selecionados, os rótulos da Porto a Porto poderão ser pedidos em taça ou garrafa como complemento aos pratos do festival.

Como participar?

Para aproveitar a programação, o cliente precisa apenas escolher um dos restaurantes participantes e pedir o menu do Festival Bom Gourmet durante o período do evento. Não é necessário fazer cadastro, comprar ingresso ou reservar mesa especificamente para participar do festival.

Os 71 restaurantes participantes estão espalhados por 19 bairros de Curitiba, além de uma opção em Pinhais. Confira a lista completa dos participantes no site do Bom Gourmet.

Serviço

24º Festival Bom Gourmet Curitiba

Datas: de 2 de outubro a 1 de novembro

Onde: em 71 restaurantes de Curitiba e região metropolitana

Preço: menus completos de R$ 84, R$104 ou R$124 e pratos individuais de R$44, R$54, R$64 ou R$74;

Site do evento: https://festivalbomgourmet.com.br/