Bloqueios na BR-277 e obras em bairros complicam volta para casa em Curitiba

O final de tarde desta segunda-feira (5) exige paciência e rotas alternativas para quem está deixando o trabalho em direção a bairros como Campina do Siqueira, Portão e Uberaba, em Curitiba. A combinação de obras de drenagem, intervenções estruturais nas vias e serviços nas margens das rodovias afeta o fluxo dos veículos nos corredores de tráfego, com reflexos no tempo de deslocamento para o motorista.

No Campina do Siqueira, a Alameda Doutor Carlos de Carvalho sofre interdição total entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner. O bloqueio ocorre no período das 9h às 16h30 para serviços de macrodrenagem e tem previsão de prosseguir até o dia 15 de outubro. Condutores devem buscar vias alternativas ao deixarem a região central rumo aos bairros da zona oeste.

No Portão, o cruzamento das ruas Tamoios e Vital Brasil passa por bloqueio total entre esta segunda-feira (5) e quarta-feira (7) devido às obras do projeto Novo Inter 2. As interdições na região continuam ao longo do mês: nos dias 8 e 9 de outubro, a restrição atinge a esquina das ruas Tabajaras e Vital Brasil. Já nos dias 13 e 14 de outubro, o tráfego no cruzamento da Rua Pedro Collere com a Rua Vital Brasil será realizado em sistema “pare e siga”.

No Uberaba, trabalhos da concessionária EPR Litoral Pioneiro na BR-277 provocaram o bloqueio da faixa da direita e do acostamento no sentido São José dos Pinhais, sobre a trincheira do bairro. A intervenção provocou bloqueios temporários nos acessos da Rua Atílio Pioto às ruas Olindo Caetani e Guilherme Walter Lowry. Para quem segue no sentido São José dos Pinhais, o desvio indicado para quem está do lado esquerdo da trincheira envolve as ruas Eunice Bettini Bartoszeck, Nicodemus Zeglin, Zacarias Gomes de Souza, Doutor Gabriel Ferreira Filho e Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser. Os motoristas do lado direito devem acessar a BR-277, ir até a Avenida Rui Barbosa e fazer o retorno por Curitiba.

Mudanças de sentido de circulação em Curitiba

No Sítio Cercado, a Rua Roberto Dala Barba passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h de terça-feira (6). A alteração será implantada no trecho que vai da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello. Os motoristas que transitam pelo bairro devem atentar para a nova sinalização instalada na região.

No São Lourenço, o cruzamento das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin teve a implantação definitiva de uma rotatória para organizar o fluxo de veículos. A preferencial no trecho já está definida e exige redução de velocidade de quem se aproxima do local.