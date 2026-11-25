Motoristas que circulam pela região Sul e pelos corredores de ligação entre bairros de Curitiba enfrentam nesta quarta-feira (25 de novembro) bloqueios totais e novos sentidos de circulação. O principal ponto de atenção concentra-se no entorno da Linha Verde, no Pinheirinho, onde o avanço das obras das trincheiras da Vila São Pedro exige desvios imediatos, além de frentes de pavimentação e drenagem em andamento no Portão, Santa Quitéria, Novo Mundo e Campina do Siqueira.

Bloqueios e mudanças que exigem atenção imediata

Bloqueio total na Rua Ipiranga (Pinheirinho)

Em vigor desde a tarde de terça-feira (24/11), a Rua Ipiranga permanece totalmente interditada no trecho entre a Rua André Szalbot e a BR-476 (Linha Verde) para a escavação e estruturação das trincheiras da Estação Vila São Pedro. A interdição é de longa duração e obriga os condutores que buscam acessar ou cruzar a Linha Verde na região a utilizarem as rotas de desvio sinalizadas no entorno.

Mãos únicas nas ruas Elói Orestes Zeglin e Lothário Boutin (Pinheirinho)

Para absorver o fluxo desviado da Rua Ipiranga, duas vias vizinhas passaram a operar definitivamente em sentido único. A Rua Lothário Boutin agora tem fluxo exclusivo da Rua Guilherme Mazeto em direção à Linha Verde, contando com nova programação semafórica no cruzamento com a rodovia urbana. Já a Rua Elói Orestes Zeglin também teve sua mão invertida/ajustada para compor o binário local, exigindo atenção redobrada à nova sinalização vertical e horizontal.

Obras em andamento e prazos restantes

Fresa e recape na Rua Major França Gomes (Santa Quitéria)

Os bloqueios parciais para revitalização do asfalto na Rua Major França Gomes chegam hoje, quarta-feira (25/11), ao seu último dia previsto de execução. O tráfego fluí em meia pista durante o período de trabalho das máquinas, gerando lentidão nos horários de pico. A partir de quinta-feira (26/11), a frente de serviço se desloca para a Rua Luiz Parigot de Souza, no Portão (entre as ruas João Borsato e Miguel Abraão), onde permanecerá por dois dias.

Interdição na Rua Padre Anchieta (Campina do Siqueira)

Bloqueada desde a semana passada para intervenções de infraestrutura do transporte coletivo entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas proximidades do Terminal Campina do Siqueira. Com prazo total estipulado em até dez dias a partir do início dos trabalhos em 16/11, a obra entra em sua reta final — restando cerca de 1 a 2 dias para a liberação, caso o tempo firme colabore. O desvio deve ser feito pela General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski.

Obras de drenagem na Rua Francisco Ader (Novo Mundo)

O bloqueio total no trecho entre a Rua Antônio Gasparin e a Avenida República Argentina completou seis dias nesta quarta-feira. Iniciada em 19/11 com cronograma previsto de 20 dias, a intervenção ainda demandará cerca de 14 dias de interdição para conclusão da rede de drenagem e nova pavimentação, exigindo que motoristas busquem ruas paralelas para acessar a República Argentina.

Desvio na pista sentido Sul da Linha Verde (Vila São Pedro)

Em operação desde 10 de novembro, o desvio do fluxo principal da Linha Verde (sentido Sul) para a via local, entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha, segue ativo. A alteração é permanente durante todo o cronograma de construção das trincheiras da Vila São Pedro, cuja entrega final está projetada para 2028, causando retenções pontuais na transição entre a pista central e a marginal.