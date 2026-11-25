ALDONA WIENCZKOWSKI, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALEXANDRE WIENCZKOWSKI. Filiação: JOSE RUSINEK e ZUZANA RUSINEK. Sepultamento: CEMITÉRIO DE FLUVIONÓPOLIS – SÃO MATEUS DO SUL – PR, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ANDERSON PRESTES DOS SANTOS, 49 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ARNOLDO PRESTES DOS SANTOS e MARLY DO ROCIO SCHNOBRI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ANTONIO BECKER CORDEIRO, 87 ano(s). Filiação: PAULINO BECKER CORDEIRO e MERCEDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ANTONIO CESAR SACIOTTI, 59 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Filiação: ANTONIO APARECIDO SACIOTTI e ELZA DE MELLO SACIOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
AURISTELLA LUIZA DUMKE, 98 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: OSWALDO DUMKE. Filiação: RICARDO SCREMIN e FLORINDA SCREMIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
CARLOS WERNER AUWERTER, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GUILHERME AUWERTER e CATARINA AUWERTER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
CATHARINA MACHADO PRODOSCIMO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO PRODOSCIMO FILHO. Filiação: LAURINDO PEREIRA MACHADO e MARCIANA BOMFIM DE ALCANTARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
CESAR AUGUSTO KREUTZFELD, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Filiação: AUGUSTO KREUTZFELD e IDA KREUTZFELD. Sepultamento: MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
CHARLES LEVI DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: MANOEL DOS SANTOS e AZIALE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
DANIEL WEIBER SILVA, 55 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO SILVA e ERCILIA WEIBER SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
DORACY DE FREITAS CAMPOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ZAIA. Filiação: DOMINGOS DE FREITAS e JULIETA DOS SANTOS FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
EUCLIDES JOSE CATARINO, 78 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: DALVA TEREZA DA ROCHA CATARINO. Filiação: VALDEVINO JOSE CATARINO e LOURDES MARIA CATARINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
FRANCISCO JOSE FUZESSY DE MAYOR, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARISA HELENA ALVES DE MAYOR. Filiação: ELZA FUZESSY DE MAYOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
GERALDO PEREIRA DE SOUZA, 82 ano(s). Cônjuge: JOANA PEREIRA DE SOUZA. Filiação: DOMINGOS PEREIRA DE SOUZA e MARIA DE SOUZA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
GERSON BARZENSKI, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: DEISE DO ROCIO FERREIRA BARZENSKI. Filiação: PRIMO BARZENSKI e WANDA SILVA BARZENSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
HERCILIO DOS PASSOS PADILHA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JUVENAL JOSE PADILHA e IZAURA LUCIA DOS PASSOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
IGNEZ THEREZINHA GAVA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BORTHOLO GAVA e MARGARIDA GAVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
IRMO DE ASSIS RIBEIRO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSA SEINO RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO DE ASSIS RIBEIRO e EMILIANA GONCALVES DE ASSIS. Sepultamento: CEMITERIO JOÃO PAULO / URAI, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
IVETE ROTAVA, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: PELIS PIERGIORGIO. Filiação: ERNESTO ROTAVA e FRANCISCA ROTAVA BONATTI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL / REALEZA/PR, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
IVONE FIGUEIREDO DE FRANCA BITENCOURT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEWTON FRANCA BITTENCOURT FILHO. Filiação: CARLOS PAES DE FIGUEIREDO e FRANCISCA DRULA DE FIGUEIREDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
JAQUELINE DO ROCIO CAMARGO DA SILVA SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: PEDRO CAMARGO DA SILVA e MARGARIDA CAMARGO DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
JESUS MARINO TRAVASSO, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZAURA MICESKOSKI TRAVASSO. Filiação: ALFREDO TRAVASSO e VIDALVINA CARNEIRO TRAVASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
JOAO MARIA CECCON, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IOLANDA FARIA LISBOA. Filiação: JOAO CECCON e IZALTINA AVELAR CECCON. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LUIZ ANTONIO JUZVIM, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: APARECIDA ONOFRE LEMES JUZVIM. Filiação: ESTANILSAU JUZVIM e LUZIA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
LUIZ CARLOS PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONE CORDEIRO PEREIRA. Filiação: LUIZ ANTONIO PEREIRA e TEREZA DE SOUZA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MARCOS PEREIRA MUNHOZ, 48 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO PEREIRA MUNHOZ e ELENICE DE OLIVEIRA MUNHOZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MARIA ANASTACIO SILVANO, 80 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: JOAO ANASTACIO DOS SANTOS e DOLORES LOPES ALIAGA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA / CAMPINA GRANDE DO SUL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MARIA MARINDA DE MELO, 72 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: OLERIANO BISPO DOS SANTOS e MARINA JOSEFA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MARIO APARECIDO DELA MATTA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ROSSI DELA MATTA. Filiação: JOAO DELA MATTA e SEBASTIANA DA SILVA DELA MATTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MIRIAN GASPARELLO, 80 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: JOCELIM BAPTISTA GASPARELLO e RAQUEL GASPARELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
MONICA TEREZINHA DA COSTA LUDVICH, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VANDERLEI LUDVICH e ROSEMARI DA COSTA LUDVICH. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
PRISCILA PEREIRA LEMES, 38 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO LUIS LEMES FILHO e ELZIRA PEREIRA LEMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
REGINALDO DOS SANTOS COSTA, 52 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: VALDEMAR DA COSTA e VALDINIR DOS SANTOS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
RENILDA DE LOURDES MESSIAS, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO PEDRO MESSIAS e MARTHA PIZA MESSIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
RODRIGO LOBATO BAGGIO, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: RICK BUENO BAGGIO e MERIELEN MULLER LOBATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
ROMILCE DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: ESCREVENTE. Filiação: GERMANO DA SILVA e ANITA ALVES DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quarta-feira, 25 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 24/11/2026.
SERGIO DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO SATURNINO DE OLIVEIRA e ROSARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.
SYLVIO ANTONIO RIBEIRO DEGASPERI, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DEGASPERI. Filiação: ANTONIO PALMYRO DEGASPERI e APPARECIDA FERREIRA RIBEIRO DEGASPERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/11/2026.