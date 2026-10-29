Bloqueio importante trava trânsito em região movimentada de Curitiba

O avanço de obras de infraestrutura e requalificação urbana altera a rotina de motoristas e pedestres em diferentes bairros de Curitiba nesta semana, exigindo atenção redobrada e planejamento de rotas alternativas para quem circula pelas principais vias da capital. A partir desta quinta-feira (29/10), duas quadras da Rua Dr. Roberto Barrozo, entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme, no bairro Vista Alegre, ficam totalmente bloqueadas ao trânsito para a continuidade das intervenções do programa de mobilidade.

A alteração impacta diretamente o fluxo na região de ligação com importantes eixos viários. A duração prevista para esta etapa de interdição é de 90 dias, a depender das condições climáticas. O acesso local permanece livre apenas para moradores e comerciantes, exigindo que os motoristas busquem caminhos alternativos pela região.

Intervenções parciais e recapeamento na Rua Pedro Américo no Capão Raso

Iniciada na última terça-feira (27/10), a execução de serviços de drenagem, alargamento de pista e recuperação de pavimento na Rua Pedro Américo, no Capão Raso, provoca bloqueio parcial na via. Com prazo de conclusão estimado em quatro dias, os trabalhos seguem até esta sexta-feira (30/10), faltando apenas um dia para o término da intervenção. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção à sinalização e eventuais retenções nos horários de pico.

Novo sentido único de circulação na Rua Rio Jari no Atuba

A partir desta quinta-feira (29/10), a Rua Rio Jari, no bairro Atuba, passa a adotar sentido único de circulação no trecho compreendido entre a Rua Rio Tietê e a Rua Rio Pelotas. A mudança de direção viária foi projetada para organizar o fluxo local e aumentar a segurança de condutores e pedestres. Os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização implantada na área para evitar conversões incorretas.

Implantação de rotatória altera preferência no cruzamento do Fazendinha

Desde a última quarta-feira (28/10), o cruzamento formado pelas ruas Alfredo José Pinto e Juvenal Carvalho, no bairro Fazendinha, conta com uma nova rotatória estruturada para disciplinar o tráfego local. A mudança altera a dinâmica de preferência de passagem no trecho. Condutores que passam pela região precisam redobrar os cuidados e respeitar a nova sinalização orientadora instalada pelos agentes de trânsito.