Hospital de Curitiba investiga como paciente desapareceu durante tratamento

A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba disse, nesta quinta-feira (29), que está apurando que tipo de falha foi cometida nos procedimentos de entrada e saída do hospital após uma paciente deixar o local sem autorização durante um tratamento. Ela foi encontrada horas depois, a 11 quilômetros de distância.

O desaparecimento aconteceu nesta quarta, mobilizando equipes internas do próprio hospital, familiares e a Polícia Militar. Roseli Mendes fazia o tratamento de um câncer quando desapareceu. Ainda não se sabe como ela saiu do hospital e pegou um ônibus próximo da Santa Casa.

Após a divulgação do caso no Boa Noite Paraná, da RPC, um morador de Pinhais conseguiu ligar para a família dizendo ter visto a idosa no terminal de ônibus local. “Ela estava desorientada, meio perdida, cansada”, disse a filha de Roseli, Camila, ao Bom Dia Paraná.

A família mora na cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e foi encontrada em Pinhais, cidade vizinha. A família ainda está sem entender como uma paciente na condição dela conseguiu sair da instituição de saúde. “Estamos questionando como ela conseguiu sair e pegar ônibus. Foi angustiante”.

A Irmandade Santa Casa de Curitiba e o Hospital Santa Casa de Curitiba já haviam se pronunciado em uma nota enviada para a imprensa, dizendo que presta todo apoio à família. “Compartilhamos da angústia da família e esclarecemos que as autoridades responsáveis foram imediatamente acionadas”.

Em novo retorno sobre o caso, a assessoria de imprensa da instituição disse que o hospital atuou ativamente nas buscas e no acolhimento à família, e que “a paciente está neste momento no hospital. As imagens e situações estão sendo apuradas”.