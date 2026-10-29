Alerta de temporal deixa o Paraná sob risco de alagamento e queda de energia até sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de perigo potencial para chuvas intensas válido para todo o Paraná nesta quinta-feira (29). O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos com rajadas entre 40 e 60 km/h. A condição traz baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em Curitiba, a previsão do tempo aponta risco de chuva com um acumulado de 4 mm para esta quinta-feira (29)

Previsão do tempo para o Paraná tem alerta de temporal

As condições atmosféricas no Paraná são influenciadas pela atuação de perturbações nos médios e altos níveis da troposfera, somadas ao aumento gradual do conteúdo de umidade. Esse cenário favorece o registro de chuvas fracas em todo o território paranaense. As precipitações acontecem de forma mais persistente nas regiões Norte, Campos Gerais e Leste, enquanto nas demais áreas do estado os registros se dão de maneira mais isolada.

Segundo o Simepar, o céu permanece predominantemente encoberto ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva em diferentes períodos. A partir da tarde, devido à maior disponibilidade de umidade na atmosfera, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste e no Sudoeste do estado. As condições do tempo no Paraná devem apresentar melhora até o anoitecer. Quanto às temperaturas, as máximas ficam amenas e não ultrapassam os 25 °C em todo o estado. O amanhecer desta quinta-feira registrou marcas em geral acima dos 15 °C, embora a sensação de frio ainda tenha persistido em alguns pontos.

Em Curitiba, localizada na região Leste do estado, a precipitação ocorre de forma mais persistente no decorrer do dia, acompanhada do céu encoberto e de temperaturas amenas.

Previsão do tempo para sexta-feira

Na sexta-feira (30), as temperaturas voltam a subir no Paraná, atingindo máximas próximas dos 28 °C entre as faixas Oeste e Norte. As instabilidades tendem a se concentrar de forma mais localizada e menos abrangente, com possibilidade de temporais rápidos e isolados a partir da tarde, em especial na metade Sul.

Até o fim do dia de sexta-feira, a chuva cessa na metade Oeste do Paraná, onde passa a predominar o céu aberto. Na metade Leste, o céu segue encoberto e com ocorrência de chuva ocasional.