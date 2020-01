Exatamente após um ano de operação, as bicicletas compartilhadas não estão mais nas ruas de Curitiba. Nesta segunda-feira (22), a Grow, startup que administra o aplicativo Yellow Bike, anunciou que as bicicletas serão temporariamente recolhidas. No dia 8 de janeiro, a Tribuna do Paraná já havia informado em primeira mão que centenas de bikes do aplicativo estavam depositadas em terreno no bairro Rebouças.

A retirada das bikes faz parte da reestruturação da empresa, que atua também em São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros seis países da América Latina. Para devolver as bikes às ruas de Curitiba, a empresa agora busca parcerias públicas e privadas.

Apenas as patinetes da empresa ficarão disponíveis para uso compartilhado em Curitiba. “A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura”, alega a Grow na nota.

Centenas de bicicletas estão empilhadas no terreno no bairro Rebouças em Curitiba. Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná.

