Uma bebê de nove meses foi abandonada em uma sorveteria na tarde de sexta-feira (3), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O Conselho Tutelar encaminhou a criança para uma casa de apoio da cidade, após ela passar por uma avaliação clínica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município – a menina passa bem.

Segundo informações do proprietário do estabelecimento comercial, Rafael Souza Camargo, uma mulher entrou na sorveteria e avisou que outra pessoa passaria ali para buscar a menina. No entanto, ninguém apareceu. “ Depois de 10 minutos, decidi ligar para minha esposa pedindo ajuda. Ela ficou chocada, pois está grávida de cinco meses. Aí acionamos a Polícia Militar (PM) ”, disse Rafael, em entrevista ao portal G1 Paraná.

Conselho Tutelar

Após os policiais perceberem que a situação era grave, o Conselho Tutelar foi acionado para levar a criança para uma casa de apoio. O caso é mantido em segredo de justiça. A Polícia Civil de Colombo investiga a situação e deve se pronunciar oficialmente nesta segunda-feira (6).