Bazar em Curitiba terá mais de 4 mil produtos com preços a partir de R$ 4

Mais de 4 mil produtos, entre roupas, móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos, estarão à venda a partir deste sábado (7), no bairro Xaxim, em Curitiba. O Bazar “Desapega que Eu Pego”, promovido pelo Santuário São Francisco de Assis, chega à maior edição de seus dez anos de realização, com peças de vestuário a partir de R$ 4.

A abertura está marcada para as 9h, mas a expectativa é de que consumidores comecem a formar fila ainda na sexta-feira (6).

A procura antecipada já se tornou uma característica do evento. Em edições anteriores, algumas pessoas chegaram a passar a noite no local para garantir os primeiros lugares e aumentar as chances de encontrar os produtos mais disputados. A organização espera novamente uma grande movimentação de público.

Além das roupas, os visitantes poderão encontrar eletrônicos, móveis e artigos para casa. Todos os produtos são provenientes de doações recebidas pela comunidade religiosa e passam por um processo de seleção e preparação antes de serem colocados à venda.

O trabalho começou há mais de quatro meses e mobiliza dezenas de voluntários, responsáveis pela triagem, lavagem, pequenos consertos e organização das mercadorias. A preparação permite que peças usadas sejam reaproveitadas e comercializadas por valores acessíveis.

Além de oferecer alternativas de consumo mais econômicas, o bazar incentiva a reutilização de produtos que poderiam ser descartados. A iniciativa também tem caráter solidário: toda a arrecadação será destinada às obras de construção e à manutenção das atividades pastorais da Paróquia São Francisco de Assis.

O “Bazar Desapega que Eu Pego” começa neste sábado (7), às 9h, no Santuário São Francisco de Assis, no bairro Xaxim, em Curitiba. Sabe como chegar? Clique aqui para descobrir.