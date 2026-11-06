Explosão em rodovia do Paraná pode complicar a vida de motoristas hoje; Siga em tempo real

As rodovias federais e estaduais do Paraná registram fluxo moderado a intenso nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Além do aumento no movimento nas saídas das grandes cidades, motoristas devem ficar atentos a bloqueios programados, obras e trechos com restrições de tráfego.

Rodovias estaduais têm interdições e operação Pare e Siga

PR-170, nos Campos Gerais: o DER-PR programou uma interdição total preventiva a partir das 14h, no quilômetro 386, para uma operação de detonação de rochas em pedreira. O bloqueio de segurança deve durar aproximadamente 15 minutos e afetar os dois sentidos da rodovia.

o DER-PR programou uma interdição total preventiva a partir das 14h, no quilômetro 386, para uma operação de detonação de rochas em pedreira. O bloqueio de segurança deve durar aproximadamente 15 minutos e afetar os dois sentidos da rodovia. PR-592, em Nova Prata do Iguaçu: permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho entre o município e a Usina Salto Caxias. O bloqueio foi provocado pelo rompimento de uma galeria pluvial.

permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho entre o município e a Usina Salto Caxias. O bloqueio foi provocado pelo rompimento de uma galeria pluvial. PR-340 e PR-092, no Vale do Ribeira: a PR-340 pode apresentar lentidão após os bloqueios realizados nos últimos dias para serviços de terraplanagem. Já na PR-092, há monitoramento de pontos com risco de deslizamentos nas regiões de Cerro Azul e Rio Branco do Sul.

a PR-340 pode apresentar lentidão após os bloqueios realizados nos últimos dias para serviços de terraplanagem. Já na PR-092, há monitoramento de pontos com risco de deslizamentos nas regiões de Cerro Azul e Rio Branco do Sul. PR-160, em Telêmaco Borba: a operação Pare e Siga continua ativa no quilômetro 215 devido às obras de construção de um novo viaduto. O sistema provoca interrupções temporárias no tráfego ao longo do dia.

Condições das principais rodovias federais

BR-277: apresenta fluxo moderado a intenso nos sentidos Interior e Litoral. No trecho da Serra da Esperança, na região de Guarapuava, há pontos de neblina que exigem atenção dos motoristas. Na praça de pedágio de São Luiz do Purunã, o tráfego segue contínuo.

apresenta fluxo moderado a intenso nos sentidos Interior e Litoral. No trecho da Serra da Esperança, na região de Guarapuava, há pontos de neblina que exigem atenção dos motoristas. Na praça de pedágio de São Luiz do Purunã, o tráfego segue contínuo. BR-376: o trânsito é moderado na ligação entre Londrina e Curitiba. Na descida da serra em direção a Santa Catarina, o fluxo apresenta aumento, mas sem registros de retenções graves.

o trânsito é moderado na ligação entre Londrina e Curitiba. Na descida da serra em direção a Santa Catarina, o fluxo apresenta aumento, mas sem registros de retenções graves. BR-116: o tráfego segue normalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no sentido Sul, em direção a Vacaria.