Batalhão da PM apreende mais de R$ 256 mil em ação contra o tráfico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi seguindo os rastros do tráfico de drogas que a Polícia Militar do Paraná deu um golpe certeiro no bolso do crime organizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na tarde desta segunda-feira (8), policiais militares do 12° Batalhão apreenderam a impressionante quantia de R$ 256.833,00 em espécie durante uma operação que começou com um trabalho de inteligência e monitoramento.

A ação teve início quando os policiais, que já vinham acompanhando um apartamento suspeito, abordaram um homem logo após ele deixar o local. Não deu outra: com ele foram encontrados R$ 22.380,00 sem qualquer comprovação de origem.

Mas o pote de ouro estava mesmo dentro do imóvel. Ao entrarem no apartamento, os policiais se depararam com uma quantia ainda maior em dinheiro vivo, cuidadosamente separado e organizado. Como se não bastasse, centenas de comprovantes de depósitos bancários foram localizados, evidenciando a intensa movimentação financeira relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Um veículo também foi apreendido durante a operação, aumentando o prejuízo para o crime.

O suspeito detido não escapou da lei. Ele foi encaminhado, junto com todo o material apreendido – dinheiro, comprovantes e veículo – para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉