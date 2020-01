O tripulante de uma lancha que virou e afundou na Praia Central de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi resgatado por um barco que passava perto do local do acidente – a cerca de 300 metros da costa. O acidente foi registrado quarta-feira (15), por volta das 17h30.

Um vídeo feito pela equipe do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) mostra o momento do socorro, em que é visível a ponta da lancha afundada no mar. O tripulante não se feriu, mas a embarcação precisou ser rebocada pela Marinha.

A equipe de Busca e Salvamento da Capitania dos Portos da Marinha foi ao local prestar apoio em busca de possíveis vítimas. No momento do acionamento, não havia certeza de que somente um tripulante precisava de ajuda. Isso acabou sendo confirmado depois.

A Marinha confirma que o resgate foi feito por uma outra embarcação, que não era de órgãos oficiais, e informa que rebocou a lancha logo em seguida. Momentos antes do acidente, três pessoas que estariam na lancha teriam sido deixadas no Iate Clube de Guaratuba.

O proprietário da embarcação será notificado pela Marinha para prestar esclarecimentos. Um Inquérito Administrativo será aberto para apurar as causas e responsabilidades do acidente.