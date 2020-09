A bandeira laranja do protocolo de prevenção ao novo coronavírus, que restringe o funcionamento de serviços e atividades durante a pandemia, será prorrogada por mais uma semana em Curitiba, a partir da próxima segunda-feira (21). O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (18), pela secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, durante a transmissão do novo boletim epidemiológico municipal, pelo YouTube. A bandeira deixou de ser amarela e voltou para o risco médio – de cor laranja – no dia 7 de setembro, com o decreto 1.160.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, a decisão de manter a bandeira na cor laranja é importante, para aguardar o prazo de 14 dias após o feriado de 7 de Setembro e avaliar o impacto daqueles dias de folga na pandemia. Márcia ainda lembra, que quando foi anunciada a mudança da bandeira, no dia 4 de setembro, o número de casos de covid-19 estava começando a crescer novamente. “Sem essa intervenção, poderíamos ter voltado para uma situação semelhante à de julho, no pico da doença”, ressalta.

“Colaboração de todos”

Com 4.599 casos ativos, nove mortes e mais 320 infectados com o novo coronavírus em Curitiba nesta sexta-feira, a secretária de Saúde ainda aproveitou a transmissão do boletim para pedir a ajuda da população, para que os indicadores melhorem e que, na próxima semana, seja possível retornar à bandeira amarela.

“Nosso decreto, ele terminaria no domingo (20), mas nós vamos pedir a prorrogação por mais sete dias. E nós contamos com a colaboração de todos, para que a gente possa na outra semana, anunciar aqui uma bandeira amarela. Mas precisamos de você”, disse Márcia.

Segundo a prefeitura, o não cumprimento das medidas da bandeira laranja pode acarretar sanções administrativas e multas que variam de R$ 232,92 a R$ 8.336,08.

O que abre e fecha com a bandeira laranja

As medidas valem por sete dias, a partir da zero hora de segunda-feira (21).

O que abre Dias e horários ATIVIDADES ESSENCIAIS • Conforme decreto Municipal 470/2020 ATIVIDADES COMERCIAIS • Atividades comerciais de rua não essenciais,

galerias e centros comerciais podem abrir

de segunda a sábado, das 10h às 20 horas.

• Aos domingos, apenas delivery. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,

COMO: ESCRITÓRIOS EM GERAL,

SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS,

ATIVIDADES DE ESTÉTICA,

ACADEMIAS DE GINÁSTICA,

E SERVIÇOS DE BANHO,

TOSA E ESTÉTICA DE ANIMAIS • Segunda a sábado, sem restrição de horário

• Não abrem aos domingos GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS • Segunda a sábado, das 12h às 22 horas. Aos

• Sábados e domingos, apenas delivery e e-commerce

• Proibido aos sábados e domingos drive-thru e take away SHOPPING CENTERS • Segunda a sábado, das 12h às 22h

• Domingos, apenas delivery. RESTAURANTES E LANCHONETES • Segunda a sábado, até 23 horas.

• Após as 23h e aos domingos, apenas delivery e drive-thru. MERCADOS, SUPERMERCADOS E

HIPERMERCADOS • Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário.

• Aos domingos, não podem funcionar em nenhuma modalidade de atendimento. PANIFICADORAS • Segunda a sábado, até 23 horas.

• Domingos, das 6h às 18h, mas é proibido o consumo no local. FEIRAS LIVRES E DE

ARTESANATOS • Podem funcionar de segunda a sábado. COMÉRCIO DE PRODUTOS E ALIMENTOS

PARA ANIMAIS • Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

• No domingo permitido atendimento de delivery e drive-thru COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIS, QUITANDAS,

MERCEARIAS, DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS,

PEIXARIAS E AÇOUGUE • Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

• Proibido funcionamento aos domingos; LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SERVIÇO ESSENCIAL) • Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário.

• Aos domingos, podem funcionar nas modalidades delivery e drive-thru; CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS EM GERAL • Segunda-feira a sábado, sem restrição de horário

• Proibido funcionamento aos domingos; PARQUES E PRAÇAS • Fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nos parques abertos, fica permitida exclusivamente a prática de atividades físicas individuais, com uso de máscaras.



• Os parques que estão abertos são: Tingui, Barigui, Barreirinha, Tropeiros, Guairacá, Mairi, Cambuí, Mané Guarrincha, Yberê, Lago Azul, Atuba, Passaúna, Tanguá, Bacacheri, São Lourenço e Náutico.

ATIVIDADES SUSPENSAS • Atividades de entretenimento com ou sem música (casas de show, festas, teatros, circo e atividades correlatas), eventuais ou periódicas, bem como estabelecimentos destinados eventos sociais e atividades correlatas, além dos voltados a feiras técnicas ou de varejo, mostras comerciais, congressos, convenções e outros.



• Bares e atividades correlatas.

Operam com no máximo de 50% da capacidade

O que abre Dias e horários HOTÉIS, RESORTS,

POUSADAS E HOSTELS CALLCENTER E

TELEMARKETING • A partir das 9h (exceto os vinculados

a serviços de saúde ou home-office, que podem funcionar com capacidade normal