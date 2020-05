A banda da Polícia Militar (PM) levou alento na noite de sexta-feira (1º) à população de Curitiba em isolamento social para prevenir o coronavírus. Os músicos da corporação passaram tocando diversas músicas no terminal e pelas ruas de conjuntos residenciais do bairro Fazendinha e depois nas ruas do Água Verde. Por onde passava, os músicos eram aplaudidos pelas pessoas em suas casas.

A apresentação no Água Verde terminou em frente ao Hospital Pequeno Príncipe, referência no tratamento pediátrico e que participa de uma pesquisa internacional para descobrir um tratamento para a covid-19.

A banda da PM causou comoção em pacientes e funcionários do hospital, que assistiram à performance das janelas do Pequeno Príncipe. Semana passada, uma homenagem da Polícia Civil já havia emocionado os profissionais de saúde do Hospital do Trabalhador, referência no tratamento do coronavírus em Curitiba.

Banda da PM se apresenta em frente ao Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba durante a pandemia. Foto: Soldado Ismael / PM Banda da PM toca nas ruas de Curitiba durante a pandemia. Foto: Soldado Ismael / PM Curitiba, 30 de Abril de 2020. Banda da PMPR faz live pelas ruas da cidade – Soldado Ismael Ponchio. Banda da PM toca nas ruas de Curitiba durante a pandemia. Foto: Soldado Ismael / PM Curitiba, 30 de Abril de 2020. Banda da PMPR faz live pelas ruas da cidade – Soldado Ismael Ponchio.

Esforço da PM

As apresentações dos músicos da Polícia Militar faz parte de um esforço da corporação para levar não só segurança mas também um conforto emocional durante a pandemia por meio da música. Entre as músicas que a banda tocou na noite de sexta, estavam a Oração pela Família, do Padre Zezinho, e Viva La Vida, um dos maiores sucessos da banda britânica Coldplay.

“Foi um momento emocionante para nós. Como músicos da PM temos essa missão de levar alegria por meio da música. Ficamos felizes quando as pessoas estão se envolvendo mesmo com as restrições do isolamento social. A música é a melhor forma de comunicação que podemos estabelecer com a população”, orgulha-se o maestro da banda, o capitão José Galdino Filho.

