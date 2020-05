A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já entrou em contado com o Gilead, laboratório fabricante do antiviral remdesivir, para acompanhar a evolução dos estudos do medicamento no tratamento da Covid-19.

Sexta-feira (1º), a Food and Drug Administration (FDA), o equivalente à Anvisa, autorizou o uso do medicamento nos Estados Unidos para tratamento da doença em pacientes hospitalizados em estado grave.Nos próximos dia s, a Anvisa fará reunião com a fabricante para verificar o interesse e a viabilidade do fornecimento do medicamento no Brasil.

Medicamento promissor

O Gilead tem vários ensaios clínicos em andamento para o remdesivir. Espera-se que os dados iniciais sejam divulgados nas próximas semanas. Se o medicamento se provar eficiente, a Anvisa afirmar dispor de mecanismos para garantir o acesso rápido da população à droga.

