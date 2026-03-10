Banco de Leite do Hospital do Trabalhador precisa de doações urgentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, enfrenta uma situação crítica e necessita urgentemente de doações. O estoque atual é de apenas 8 litros de leite pasteurizado, muito abaixo do mínimo necessário de 35 a 40 litros por semana para atender a demanda da UTI Neonatal e da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais.

Cerca de 30 bebês prematuros internados na unidade neonatal dependem mensalmente desse leite materno, fundamental para o ganho de peso, fortalecimento do sistema imunológico e recuperação. Sem o volume adequado, os recém-nascidos recebem fórmula infantil como alternativa.

O Paraná conta com 15 Bancos de Leite Humano e 18 Postos de Coleta, formando uma rede integrada para receber, analisar, pasteurizar e distribuir o leite doado. Essas unidades também promovem ações de apoio ao aleitamento materno.

Estudos indicam que o aleitamento materno pode reduzir em até 13% as mortes de crianças menores de cinco anos por causas preveníveis, reforçando a importância da amamentação e da doação de leite humano.

Como se tornar uma doadora

Mulheres que amamentam, estão saudáveis, não usam medicamentos que interfiram na amamentação e não possuem doenças infectocontagiosas podem doar. Não há quantidade mínima exigida. O Banco de Leite fornece os frascos esterilizados e realiza a coleta em domicílio.

Interessadas em doar podem contatar o Banco de Leite do Hospital do Trabalhador de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone e WhatsApp (41) 99709-0098. Após o cadastro, a doadora receberá todas as informações e o kit para coleta. O leite doado é retirado pela equipe do hospital.

Doadoras de outras regiões do Paraná podem procurar o banco de leite mais próximo. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Saúde do estado.