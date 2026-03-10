Curitiba abre inscrições para atividades gratuitas de lazer aos sábados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abriu inscrições para o programa Viva o Sábado, que oferece atividades gratuitas em piscinas aquecidas e espaços esportivos da cidade. Os agendamentos para o próximo sábado (14/3) já podem ser feitos através do Guia Curitiba.

Para participar, é necessário se cadastrar a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades. Cada pessoa pode levar até três acompanhantes, que também precisam estar cadastrados no e-Cidadão e no Guia Curitiba.

As atividades acontecem das 13h às 18h, com uso das piscinas das 13h30 às 17h30. Os locais incluem Clubes da Gente em diversos bairros, Centros de Esporte e Lazer, e o Parque Olímpico do Cajuru. Neste sábado, o Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser não terá atividades devido à manutenção.

Como participar

Para usar as piscinas, é preciso ter no mínimo 3 anos de idade e apresentar exame físico de pele válido por um ano. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço. É obrigatório o uso de touca, roupa de banho adequada e chinelo. Não é permitido o uso de bronzeador ou protetor solar nas piscinas.

Além das piscinas, o programa oferece atividades em quadras, salas de ginástica, campos de futebol e pistas de skate. Algumas atividades requerem agendamento prévio, enquanto outras são de uso livre.