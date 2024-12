Bairros de Guaratuba ficam sem água após rompimento de adutora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Guaratuba enfrentam desafio no abastecimento de água nesta segunda-feira (30). A Sanepar informou o rompimento de uma adutora, levando à queda nos níveis dos reservatórios e necessidade de manobras no sistema de distribuição.

Bairros Afetados:

– Barra do Saí

– Coroados

– Nereidas

– Eliana

– Brejatuba

– Piçarras

– Aeroporto

– Mirim

– Centro

– Carvoeiro

Apesar do conserto já concluído, as manobras devem se estender até as 19h. A previsão é que o abastecimento volte gradativamente à normalidade a partir das 21h.

A Sanepar orienta a população a priorizar o uso de água tratada para higiene e alimentação, evitando desperdícios. Recomenda-se adiar serviços não essenciais para economizar água durante este período.

É importante ressaltar que apenas os imóveis sem caixa-d’água serão afetados. A companhia sugere que cada residência tenha um reservatório de pelo menos 500 litros, seguindo recomendações da ABNT, para garantir abastecimento por 24 horas em situações como esta.

Está sem água?

Para mais informações ou relatar problemas, os moradores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Sanepar:

– Telefone: 0800 200 0115

– E-mail: atendimentoaocliente@sanepar.com.br

– WhatsApp: (41) 99544-0115

Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula para agilizar o atendimento.