Moradores dos bairros Santa Felicidade e Butiatuvinha, em Curitiba, e do Boa Vista, em Campo Magro, na Região Metropolitana da capital, podem ficar sem água nas torneiras nesta semana. O motivo, de acordo com a Sanepar, é a manutenção reservatório de água tratada Santa Felicidade, em Curitiba, programada para a próxima quarta-feira (13).

Segundo a companhia, os trabalhos serão realizados das 14h às 17h. E o abastecimento nestes bairros deve ser normalizado por volta das 23h30, ainda na quarta-feira.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para tirar dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

