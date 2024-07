Bairros de Curitiba têm o abastecimento de água afetado nesta sexta-feira (26). Os motivos, de acordo com a Sanepar, são problemas operacionais no sistema de distribuição de água de Curitiba durante a madrugada e a execução de testes operacionais emergenciais nos reservatórios do Cajuru e do Bairro Alto, em Curitiba.

A previsão da companhia é de normalização no abastecimento até o meio-dia, de forma gradativa. Em situações como esta, a orientação é que se faça uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, sem desperdício.

Lista de bairros afetados

Entre os bairros que podem ficar sem água ou com oscilação de pressão na rede estão:

Alto da XV

Bacacheri

Bairro Alto

Capão da Imbuia

Centro

Cristo Rei

Hugo Lange

Jardim Botânico

Jardim Social

Juvevê

Prado Velho

Rebouças

Tarumã

Segundo a Sanepar, podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A empresa sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Para reclamar e tirar dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

