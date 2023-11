Bairros de Curitiba ficam sem água após queda de energia nesta terça-feira

A Sanepar informa que nesta terça-feira (07) quatro bairros de Curitiba podem ficar sem água por conta de uma queda de energia no Sítio Cercado. Os locais que vão ter o abastecimento de água afetado são: Alto Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho e Sítio Cercado.

A previsão é de que a energia seja restabelecida em torno das 17 horas e o abastecimento de água seja normalizado por volta das 21 horas. A Sanepar orienta uso racional da água.

LEIA TAMBÉM:

>> Bazar da Receita Federal tem eletrônicos e perfumes com preços baixos em Curitiba

>> Após flagra da Tribuna, Sanepar fecha ‘buracão’ em rua do Centro Cívico

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Veja as fotos

Veja as fotos

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!