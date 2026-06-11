14 bairros de Curitiba e Campo Largo sem água nesta quinta-feira (11/06)

Moradores de Curitiba e de Campo Largo devem ficar atentos ao abastecimento de água nesta quinta-feira (11/06). Um desligamento programado de energia elétrica na rede da concessionária afeta o sistema da Sanepar e pode comprometer o fornecimento de água em diversos bairros das duas cidades.

De acordo com a Sanepar, a previsão de normalização do abastecimento apenas na manhã de sexta-feira (12), Dia dos Namorados.

Em Curitiba, a interrupção pode atingir moradores dos bairros Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Mossunguê, Orleans, Riviera, São Braz e Santo Inácio.

Já em Campo Largo, os bairros que podem ser afetados são Cercadinho, Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy e Vila Torres 1.

Segundo a companhia, o problema está relacionado a um desligamento de energia programado pela concessionária responsável pela rede elétrica. Enquanto os trabalhos estiverem em andamento, o abastecimento poderá apresentar oscilações ou falta de água em imóveis que não possuem reservação adequada.

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar reforça que, em situações de interrupção, é essencial que a população faça o uso econômico da água tratada, priorizando a alimentação e a higiene essencial e evitando desperdícios.

Pela determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel possua uma caixa-d’água com capacidade de, no mínimo, 500 litros ou que consiga atender as necessidades de consumo por até 24 horas. Imóveis que cumprem essa diretriz sentem menos os impactos de paradas temporárias.

Os serviços de manutenção podem sofrer adiamentos ou cancelamentos caso ocorram mudanças severas nas condições climáticas, razões técnicas ou motivos de segurança. Para consultar a situação específica de cada endereço ou relatar problemas de pressão, os clientes podem utilizar o aplicativo Minha Sanepar, o site oficial da companhia ou a Central de Atendimento Telefônico pelo número 0800 200 0115, disponível 24 horas por dia.