Trânsito em Curitiba tem bloqueios por obras no BRT e Linha Verde

O trânsito em Curitiba enfrenta restrições importantes nesta quinta-feira (11/06), com destaque para o avanço das obras estruturantes do BRT Leste-Oeste e do Complexo Tarumã. Intervenções na Avenida Sete de Setembro e na Linha Verde Norte exigem atenção redobrada dos motoristas devido a bloqueios de faixas e desvios sinalizados. A recomendação é que os condutores planejem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico, para evitar congestionamentos nos eixos centrais e de ligação da cidade.

Obras

Avanço do BRT Leste-Oeste no Centro

Data: Em vigor (atualizado em 09/06).

Local: Avenida Sete de Setembro (entre Desembargador Westphalen e Museu Ferroviário) e Rua Barão do Rio Branco (entre Sete de Setembro e Visconde de Guarapuava).

Duração: Indeterminada (obras de pavimentação em concreto).

Impacto: Interdição da via marginal na Sete de Setembro (sentido Praça do Japão) e bloqueio de uma das faixas na Barão do Rio Branco. O desvio deve ser feito pela Avenida Silva Jardim.

Complexo Tarumã na Linha Verde Norte

Data: Em vigor (desde 10/06).

Local: Avenida Victor Ferreira do Amaral, entre as ruas Doutor Evangelista Espíndola e Monte Castelo.

Duração: Até sexta-feira (12/06).

Impacto: Bloqueio de uma faixa no sentido Centro para obras de drenagem. Na Linha Verde Norte (sentido Pinheirinho), há estreitamento de pista com fluxo canalizado em apenas uma faixa por cerca de 1 km.

Manutenção asfáltica no Bigorrilho

Data: Em vigor até 19/06.

Local: Rua Marechal José Bernardino Bormann, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Olavo de Carvalho.

Duração: Previsão de conclusão em 19 de junho.

Impacto: Bloqueio total do trecho para manutenção asfáltica. O acesso é permitido apenas para moradores e comerciantes locais.

Bloqueios

Interdição total no Mercês

Data: Em vigor.

Local: Rua Professora Rosa Saporski.

Duração: Indeterminada.

Impacto: Bloqueio total ao trânsito. Agentes da Setran orientam o fluxo nas imediações.

Mudanças de sentido

Novo sentido único no Capão Raso

Data: Em vigor desde 14/05.

Local: Rua Santa Mônica.

Duração: Permanente.

Impacto: A via passou a ter sentido único de circulação para organizar o fluxo e aumentar a segurança de pedestres e condutores.

Alteração no Sítio Cercado

Data: Em vigor desde 12/05.

Local: Rua Pedro Airton Zimmermann.

Duração: Permanente.

Impacto: Implantação de sentido único de circulação.