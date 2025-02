Bairro de Curitiba tem mudança imediata em três importantes ruas

Três importantes ruas do bairro Capão Raso, na Regional Pinheirinho, passarão a ter sentido único de circulação a partir desta quinta-feira (27). A mudança no Capão Raso também faz parte das ações para a implantação do Novo Inter 2. O bairro Capão Raso é famoso pelo seu comércio pulsante com lojas de todos os ramos.

Com a mudança, a Rua Delegado Naby Paraná passará a ter sentido único de circulação da Reinaldo Gusso para a Bortolo Gusso. Por sua vez, a Bortolo Gusso fluirá da Rua Delegado Naby Paraná para a Emanuel Kant. Já a Rua Emanuel Kant passará a ter sentido único da Bortolo Gusso para a Hugo Gusso.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) estarão na região para orientar os motoristas.

Alterações

Segundo a prefeitura, uma mudança como essa no trânsito da cidade são sempre precedidas por estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Setran, bem como nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura de Curitiba.

