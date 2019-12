Uma situação inusitada deixou muita gente preocupada em Curitiba e região no último final de semana. Um avião ficou dando vôos rasantes na região do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana. Moradores da cidade e de bairros Curitiba ficaram intrigados e pela internet surgiu a dúvida a respeito do que estava acontecendo.

Questionada, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) explicou que se tratava de um teste realizado entre os dias 7 e 8, ou seja, sábado e domingo.

“Os equipamentos de auxílio à navegação aérea do Aeroporto Afonso Pena passaram por testes realizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Para a avaliação de tais sistemas, uma aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) foi destacada para o trabalho e, por isso, pousou e decolou por diversas vezes, durante o final de semana, no aeroporto”, explicou a Infraero.

Durante o período de testes, realizados sob os mais rigorosos padrões de segurança, a Infraero informou que não foram constatados atrasos ou quaisquer outros impactos nas operações do Aeroporto Afonso Pena.