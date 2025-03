Avenida importante de Curitiba vai ter corredor verde com mil novas árvores e pomar

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em Curitiba, vai receber um corredor verde com mil árvores nativas e um pomar de espécies frutíferas para a fauna silvestre. O plantio começou nesta semana, com a proximidade da entrega das obras do Novo Inter 2.

No canteiro central serão 600 árvores, sendo 300 paus-ferros, árvores de grande porte e ornamentais com copas amplas; e 300 frutíferas, entre elas: araçás, cerejas-do-mato, jabuticabas, pitangas, sete-capotes, gabirobas, pêssegos-do-mato e uvaias.

Quando as árvores produzirem frutos, a área se transformará em um local de alimentação para a fauna silvestre da capital paranaense, especialmente as aves e as abelhas sem ferrão. Segundo a prefeitura, o pomar será um espaço aberto para a ciência, já que será possível acompanhar ao longo dos anos o crescimento das árvores e estabelecer os efeitos sobre o microclima da região.

Já nas laterais da Avenida Victor Ferreira do Amaral, nas calçadas, serão plantados 400 manacás-da-serra, que são árvores de pequeno porte com flores multicoloridas.

Árvores na Victor Ferreira do Amaral vão conectar áreas verdes

Conforme o projeto, o plantio de mil árvores vai formar uma área de conexão entre remanescentes florestais e áreas verdes locais, que permitem o deslocamento e alimentação de animais, dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal e redução dos impactos da urbanização.

Na região do Tarumã, as principais áreas a serem conectadas são o Bosque do Capão da Imbuia, Aeroporto do Bacacheri, matas ciliares dos rios Bacacheri e Atuba, além das áreas preservadas pelo Jockey Club do Paraná.