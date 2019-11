Por causa do tempo ruim, a estreia do Auto de Natal de Curitiba, no Largo da Ordem, foi adiada da noite desta quarta-feira (27) para quarta-feira da outra semana, dia 4 de dezembro. A apresentação de quinta-feira (28) também foi transferida para a próxima semana.

O Auto de Natal da regional de Santa Felicidade também foi adiado nesta quarta-feira – estava agendado para 15h. A apresentação seria na Rua da Cidadania do bairro. A prefeitura não divulgou nova data.