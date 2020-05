Um atropelamento fatal durante a madrugada ainda deixa o trânsito lento na BR -277, Rodovia do Café, na altura de Campo Largo, na região Metropolitana de Curitiba. Um homem de aproximadamente 63 anos tentou atravessar a via, mas foi atingido por um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eram ao menos 5 quilômetros de congestionamento com apenas uma faixa liberada.

O motorista do caminhão seguia sentido Colombo quando ocorreu o acidente próximo ao Ginásio Polentão, na altura do quilômetro 107 da BR-277. Após o atropelamento e com a chegada de autoridades policiais, o condutor passou pelo teste do bafômetro e nada foi apontado. A PRF informou que o Instituto de Criminalística irá realizar uma perícia para tentar apontar as causas deste acidente.

A Rodovia do Café tem bastante fluxo de veículos, pois é o principal acesso para Curitiba das pessoas que chegam do interior do Estado. Agentes da PRF estão no local e orientam os motoristas.

