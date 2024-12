Atração de Natal gratuita em Curitiba vira alvo de comercialização

A apresentação da ‘Catedral da Luz’, que foi bastante concorrida, tem sido alvo de comercialização. A atração de Natal de Curitiba teve seus ingressos esgotados rapidamente. Com isso, muitos que tiveram a oportunidade de reservar seu ingresso passaram a vender o passe da atração.

Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Curitiba reprovou a atitude. “Os ingressos já esgotaram, mas o que não pode é vender o passe para a atração. Se não puder ir, cancele seu ingresso no Guia Curitiba e libere para outras pessoas. Esse é o verdadeiro espírito do Natal”, disse a prefeitura, em postagem no Instagram.

Na noite da última quinta-feira (12), cerca de 800 pessoas lotaram a Catedral Basílica para assistir à penúltima apresentação do espetáculo Catedral de Luz. O evento, que faz parte das celebrações do Natal de Luz da capital paranaense, conta com o patrocínio de empresas locais como Festone, Sanepar, PUC e Compagas.

O prefeito Rafael Greca marcou presença pela segunda vez no evento, demonstrando seu apoio à iniciativa cultural. Emocionado, Greca declarou: “É uma alegria ter a certeza de que a lembrança do Natal em Curitiba ficará, para sempre, no coração de todos”. O prefeito foi recebido com entusiasmo pelo público, que o aplaudiu calorosamente.

Um show de luzes e música

O espetáculo, que dura cerca de 30 minutos, transforma as paredes e o teto da histórica Catedral em uma tela gigante de projeções. A tecnologia de ponta se une à música executada pela Orquestra e Coro Anima Musicale, criando uma experiência única para os espectadores.

A soprano curitibana Ornella de Lucca, o violinista Winston Ramalho e a regente Ana Spadoni enriquecem a apresentação com suas performances. O repertório inclui clássicos natalinos como “Vem Chegando o Natal”, “Noite Feliz” e “Gloria in Excelsis Deo”.

Moradores e turistas encantados

Sabrina Zeglin Cavalli, moradora local que assistiu ao espetáculo com sua família, comparou a experiência aos shows da Disney: “Foi de arrepiar, lindo demais: parece que a gente estava em um daqueles espetáculos da Disney”. Sua mãe, Florinda Zeglin, acrescentou: “É maravilhoso, simplesmente. E olhe que já vi muita coisa bonita em lugares como Nova Iorque e Paris”.

O evento também atraiu visitantes internacionais, como a coreana Kyuwan Park, que elogiou a apresentação: “Foi maravilhoso, muito lindo”.

Marco histórico para a Catedral

Esta é a primeira vez em seus 131 anos de história que a Catedral Basílica de Curitiba abre suas portas para um espetáculo interno do Natal de Luz. Anteriormente, o templo servia apenas como cenário para apresentações externas do Auto de Natal e da Anunciação.

As três últimas sessões do espetáculo acontecerão nesta sexta-feira (13), com ingressos já esgotados, encerrando com chave de ouro mais uma edição do Natal de Luz de Curitiba.