Atendimento da Urbs vai mudar de horário nas Ruas da Cidadania

A partir do dia 3 de julho, as dez unidades da Urbanização de Curitiba S.A (Urbs) localizadas nas Ruas da Cidadania e Administração Regional da CIC terão os horários de atendimento alterados. Elas passarão a atender de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e não mais das 12h30 às 18h30.

A alteração vai facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos, permitindo que os cidadãos possam buscar atendimento e realizar suas demandas no horário mais conveniente.

O horário do Urbs móvel, ônibus itinerante que percorre toda a cidade de acordo com a programação divulgada no site da Urbs, também será alterado a partir do dia 3 de julho. Ele passará a operar das 10h30 às 15h30 (em vez de 12h30 às 18h30).

Para avisar os usuários sobre essa mudança, a Urbs colocará cartazes informativos em suas unidades e nas Ruas da Cidadania, evitando possíveis transtornos e garantindo a eficiência dos serviços prestados.

Nas unidades da Urbs nas Ruas da Cidadania é possível receber informações sobre todos os assuntos pertinentes ao cartão-transporte. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio no site da Urbs.

De janeiro a maio de 2023 foram realizados 184.131 atendimentos nos postos das Ruas da Cidadania, cerca de 15% a mais do que no mesmo período de 2022, onde foram registrados 160.114 atendimentos.

