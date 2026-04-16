Curitiba

Atenção, motorista: Bom Retiro ganha sentido único e obras do Inter 2 afetam trânsito hoje

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 16/04/26 08h01
Imagem mostra duas placas de trânsito. Uma vermelha e branca indica um novo sentido. A outra, toda amarela com letras pretas diz: Atenção, novo sentido.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O trânsito em Curitiba hoje passa por novas adaptações. O foco nesta quinta-feira é na reorganização do fluxo em bairros residenciais e na continuidade de grandes obras de infraestrutura. A principal novidade é a implantação de sentido único em via do Bom Retiro, medida que visa aumentar a segurança viária.

Além desta mudança, segundo a prefeitura de Curitiba, corredores importantes como o Hauer e o Campina do Siqueira seguem com restrições devido ao avanço das obras do Novo Inter 2. Motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e planejar rotas alternativas.

Mudanças de sentido

Novo sentido único no Bom Retiro

  • Data: Quinta-feira (16/4).
  • Local: Rua Coronel João Guilherme Guimarães, no trecho entre a Rua Dr. Roberto Barrozo e a Rua Teffé.
  • Duração: Permanente.
  • Impacto: A via passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h. A mudança busca organizar o tráfego local e reduzir conflitos em cruzamentos, beneficiando tanto condutores quanto pedestres.

Sentido único no Santa Quitéria

  • Data: Em vigor desde 14/04.
  • Local: Rua Delegado Trindade, entre as ruas Professor Fábio Souza e Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas.
  • Duração: Permanente.
  • Impacto: Alteração definitiva para melhorar a fluidez e a segurança na região.

Obras e bloqueios

Bloqueio parcial no Hauer

  • Data: Quinta-feira (16/4).
  • Local: Rua Roberto Hauer com a Marginal Leste do Canal Belém.
  • Duração: Das 9h às 16h30.
  • Impacto: Interdição parcial para continuidade dos trabalhos de sondagem e correção de erosão. O tráfego flui em meia pista, sob orientação de agentes de trânsito.
Imagem mostra uma obra no meio de uma rua de Curitiba. Há uma retroescavadeira e uma placa de 'trânsito impedido"
Foto: Ricardo Marajó/Secom.

Restrições no Campina do Siqueira

  • Data: Em vigor desde 13/04.
  • Local: Rua Major Heitor Guimarães (lado esquerdo).
  • Duração: Previsão de 40 dias.
  • Impacto: Bloqueio parcial de uma pista e de vagas de estacionamento para obras de infraestrutura do Novo Inter 2. Recomenda-se cautela ao transitar pelo trecho.

Interdição parcial no Uberaba

  • Data: Em vigor desde 13/04.
  • Local: Rua Professor Francisco Mendes, entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.
  • Duração: Indeterminada (obras de drenagem).
  • Impacto: Bloqueio parcial da via. O acesso local está garantido, mas há lentidão nos horários de maior movimento.
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