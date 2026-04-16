Atenção, motorista: Bom Retiro ganha sentido único e obras do Inter 2 afetam trânsito hoje

O trânsito em Curitiba hoje passa por novas adaptações. O foco nesta quinta-feira é na reorganização do fluxo em bairros residenciais e na continuidade de grandes obras de infraestrutura. A principal novidade é a implantação de sentido único em via do Bom Retiro, medida que visa aumentar a segurança viária.

Além desta mudança, segundo a prefeitura de Curitiba, corredores importantes como o Hauer e o Campina do Siqueira seguem com restrições devido ao avanço das obras do Novo Inter 2. Motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e planejar rotas alternativas.

Mudanças de sentido

Novo sentido único no Bom Retiro

Data: Quinta-feira (16/4).

Quinta-feira (16/4). Local: Rua Coronel João Guilherme Guimarães, no trecho entre a Rua Dr. Roberto Barrozo e a Rua Teffé.

Rua Coronel João Guilherme Guimarães, no trecho entre a Rua Dr. Roberto Barrozo e a Rua Teffé. Duração: Permanente.

Permanente. Impacto: A via passa a ter sentido único de circulação a partir das 11h. A mudança busca organizar o tráfego local e reduzir conflitos em cruzamentos, beneficiando tanto condutores quanto pedestres.

Sentido único no Santa Quitéria

Data: Em vigor desde 14/04.

Em vigor desde 14/04. Local: Rua Delegado Trindade, entre as ruas Professor Fábio Souza e Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas.

Rua Delegado Trindade, entre as ruas Professor Fábio Souza e Coronel Pretextato Pena Forte Taborda Ribas. Duração: Permanente.

Permanente. Impacto: Alteração definitiva para melhorar a fluidez e a segurança na região.

Obras e bloqueios

Bloqueio parcial no Hauer

Data: Quinta-feira (16/4).

Quinta-feira (16/4). Local: Rua Roberto Hauer com a Marginal Leste do Canal Belém.

Rua Roberto Hauer com a Marginal Leste do Canal Belém. Duração: Das 9h às 16h30.

Das 9h às 16h30. Impacto: Interdição parcial para continuidade dos trabalhos de sondagem e correção de erosão. O tráfego flui em meia pista, sob orientação de agentes de trânsito.

Foto: Ricardo Marajó/Secom.

Restrições no Campina do Siqueira

Data: Em vigor desde 13/04.

Em vigor desde 13/04. Local: Rua Major Heitor Guimarães (lado esquerdo).

Rua Major Heitor Guimarães (lado esquerdo). Duração: Previsão de 40 dias.

Previsão de 40 dias. Impacto: Bloqueio parcial de uma pista e de vagas de estacionamento para obras de infraestrutura do Novo Inter 2. Recomenda-se cautela ao transitar pelo trecho.

Interdição parcial no Uberaba

Data: Em vigor desde 13/04.

Em vigor desde 13/04. Local: Rua Professor Francisco Mendes, entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves.

Rua Professor Francisco Mendes, entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Mendes Gonçalves. Duração: Indeterminada (obras de drenagem).

Indeterminada (obras de drenagem). Impacto: Bloqueio parcial da via. O acesso local está garantido, mas há lentidão nos horários de maior movimento.