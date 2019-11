A Prefeitura de Araucária informou na manhã desta quinta-feira (7) que vai reduzir o valor da passagem de ônibus novamente. Esta é a terceira redução no valor na tarifa do sistema de transporte local em menos de dois anos. O decreto que determina a redução do valor de R$ 2,65 para R$ 2,40 já foi assinado e será publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (8).

Em janeiro de 2018, a tarifa foi reduzida pela Prefeitura de R$ 4,25 para R$ 2,90. Em abril de 2019, caiu de R$ 2,90 para R$ 2,65 e, na próxima segunda-feira (11), o valor a ser cobrado por cobradores e motoristas será de R$ 2,40. A Prefeitura ressalta que a redução da tarifa ocorrerá mantendo a integração gratuita com as linhas metropolitanas, a integração temporal entre linhas do Triar (‘ponto a ponto’), a tarifa domingueira (gratuita) e as inúmeras isenções previstas em lei municipal.

+ Prêmio Bom exemplo: Projeto que dá aulas de pré-vestibular para jovens carentes é finalista

Segundo a Superintendência de Transporte Coletivo, de 2017 pra cá (levando em conta as duas reduções de tarifa), o número de usuários do transporte coletivo local de Araucária cresceu 46% (contra uma redução de cerca de 23% no número de usuários na média do país). Recentemente, foi batido um recorde de 48 mil passagens/dia no sistema local de Araucária. Os números mostram que as reduções de tarifa atraíram mais usuários para o transporte coletivo e esse crescimento de público ajudou a manter estável a receita do sistema.

Segundo a prefeitura de Araucária, a readequação de linhas e a revisão e redução de despesas foram fatores importantes para possibilitar a melhora na qualidade do sistema e a implantação de gratuidades oferecidas a diversos públicos. Os ônibus também passaram a rodar mais. Antes eram 450 mil km/dia nas 55 linhas. Hoje são 550 mil km/dia.

O subsídio pago pela Prefeitura para custear o sistema de transporte coletivo já chegou a R$ 42 milhões (2014), R$ 43 milhões (2015) e R$ 46 milhões (2016). Em 2017, com a revisão de despesas e readequações realizadas, o subsídio foi reduzido para R$ 23 milhões; R$ 18,9 milhões em 2018 e estima-se que fique próximo a R$ 25 milhões em 2019.

Benefícios e gratuidades

Além da sequência de redução da tarifa dos ônibus do Triar, o município de Araucária tem implantado benefícios e gratuidades no transporte coletivo para diversos públicos. Os ônibus das linhas locais contam com sinal de internet e o usuário pode fazer integração sem precisar ir a um dos terminais; mediante uso do cartão Triar.

+ Veja também: Uber lança novos dispositivos por mais segurança, contra assédio e “papo furado”

Em Araucária, todos os usuários do transporte coletivo local (mediante uso do cartão Triar) têm gratuidade de tarifa aos domingos (Lei nº 3.154/2017). Os estudantes de escolas públicas do município (da educação infantil ao ensino médio – incluindo turmas de EJA e Ceebja) também contam com isenção de tarifa durante o turno de aula.

Há isenção também para pais/responsáveis de estudantes de até 12 anos que levam as crianças para a aula, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social que participam de programas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), integrantes da Banda Municipal de Araucária, alunos dos cursos e oficinas de artes da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, alunos/atletas dos programas esportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e acompanhante de pessoa com deficiência e os agentes comunitários de saúde.