Aproveite o tempo bom desta quarta-feira para colocar os casacos e cobertas no sol antes da chegada do frio e da chuva em Curitiba. Por conta de uma frente fria que avança do sul, a partir de quinta-feira (25) a temperatura vai cair, segundo o Simepar.

Na quarta-feira, teremos novamente calor e sol com máxima de 24°C e mínima de 11°C. Na quinta-feira, o sol e o calor também aparecem, mas a tendência é que a chuva chegue em Curitiba no final da tarde/início da noite por causa da frente fria.

“A tendência é que vamos ter uma sequência com dias mais frios e úmidos. A previsão de chuva acumulada até domingo é acima de 40 mm a 50 mm, o que é bastante. Já a partir do início da próxima semana, a chuva diminui, mas o frio permanece pelo menos até o dia 3 de julho”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Como estamos tendo um início de inverno quente, devemos sentir mais a sensação de frio na sexta-feira (26) e no sábado (27). As máximas devem chegar apenas nos 14°C no final de semana, com mínimas de 8°C. Porém, a chance de geada é pequena.

A boa notícia é que a chuva forte ameniza também a grave estiagem que atravessa o Paraná. Mas vale lembrar que não serão chuvas isoladas que irão normalizar a seca, considerada por especialistas como a pior dos últimos 100 anos. Por isso, não custa cada um fazer sua parte na economia de água (veja 14 dicas aqui) para evitar o desabastecimento.

