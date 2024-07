App facilita a transferência de multa em Curitiba para outro condutor

Desde o dia 25 de junho, proprietários de veículos (pessoa física) em Curitiba ganharam uma nova ferramenta para indicar condutores responsáveis pelas multas de trânsito. O serviço está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para download na App Store e Google Play.

A novidade tem o objetivo principal de agilizar o processo de transferência de pontos de multas de trânsito, além de oferecer mais comodidade aos cidadãos. A funcionalidade utiliza a assinatura eletrônica do condutor responsável pela infração, garantindo segurança e reduzindo a burocracia associada ao procedimento.

Para utilizar o serviço, tanto o proprietário do veículo que realiza a indicação quanto o condutor indicado precisam estar cadastrados no aplicativo CDT ou no Portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). É necessário que o condutor indicado possua selo prata ou ouro no sistema gov.br, um requisito que pode ser obtido gratuitamente.

Como indicar condutor da multa

O processo de indicar o condutor responsável pela multa é simples: basta acessar o app CDT e selecionar a opção “Infrações” e “Por infrator”. Quando a infração aparecer, selecione na parte inferior da tela “Real Infrator” e insira o número do CPF do condutor indicado. Este, por sua vez, receberá uma notificação no aplicativo para aceitar ou recusar a indicação, além de um e-mail com todas as informações necessárias.

É fundamental que o condutor indicado aceite a responsabilidade pela infração por meio do aplicativo CDT. Uma vez aceita a indicação, os pontos da multa serão computados na CNH do condutor indicado, seguindo os prazos estabelecidos após a imposição da penalidade.

A indicação de condutor só pode ser realizada dentro do prazo estipulado na notificação eletrônica recebida. A indicação de condutor deverá ser feita para cada auto de infração. Algumas infrações específicas, como aquelas relacionadas ao funcionamento ou documentação do veículo, não podem ser transferidas.

Como pagar multa com desconto

Outro benefício de utilizar a Carteira Digital de Trânsito (CDT) é poder fazer o pagamento de multa de trânsito com até 40% de desconto. A possibilidade é disponível ao proprietário do veículo que optar pelo Sistema de Notificação Eletrônica sem apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração.

