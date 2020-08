Uma aposta da Quina, concurso 5327, feita em Curitiba ganhou nada menos que R$ 1.1 milhão na noite desta quinta-feira (30). Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita na Mister Loterias, na Rua Barão do Centro Azul, e foi um bolão composto por 5 cotas. O prêmio da Quina 5327 era de R$ 2,4 milhões, mas a aposta de Curitiba acertou os números junto com outro jogo feito em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Confira o resultado da Quina 5327: 03, 10, 25, 43 e 49.

Como era um bolão com cinco cotas, cada um dos jogadores que participaram desta aposta premiada vai levar pra casa a bolada de R$ 235 mil. Já dá pra dar uma aliviada no orçamento, hein?

O próximo sorteio da Quina é nesta sexta-feira e tem como prêmio o valor de R$ 700 mil.

Como jogar na Quina

Na Quina o jogador concorre a prêmios marcando de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível ainda deixar o sistema pode escolher os números por meio da Surpresinha.

Na quina ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Bolão da Quina

Para participar de um bolão pela Quina basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.