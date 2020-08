Depois da neve que caiu na noite de sexta-feira (21), a semana em Curitiba vai ter frio pela manhã e temperaturas mais amenas durante o restante do dia. Já a chuva que fez parte do cotidiano durante a semana passada e pouco aumentou o reservatório de água nas barragens, não deve retornar nos próximos dias.

+Leia mais! PM é acionada em festa lotada de gente no Batel no 1.° fim de semana da bandeira amarela

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura irá se elevar, porém entre as regiões sul, central e leste, demora um pouco mais para esquentar em relação às demais localidades paranaenses. A mínima prevista para Curitiba é de 9°C com máxima de 17°C nesta segunda-feira (24).Em Guaratuba, no litoral do Paraná, o vento pode chegar a 15 km/h e vai aumentar a sensação de frio. A mínima deve bater 13°C com a máxima chegando a 22°C

No interior, não existe previsão de geada, mas a temperatura será baixa no extremo Sul do Paraná. Em General Carneiro, a mínima será de 5°C nas primeiras horas da segunda-feira. Boa semana!