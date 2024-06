Após invasão da ALEP, Traiano suspende votação de projeto polêmico

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, suspendeu a sessão desta segunda-feira (03) após a invasão de professores ao prédio da ALEP. Os manifestantes protestam contra o projeto Parceiro da Escola, do governo estadual, que terceiriza parte da administração de 200 escolas escolas públicas no Paraná.

Veja o momento da suspensão da sessão da ALEP!

A mesa diretora ainda avalia como proceder com a votação do polêmico projeto. Existe a possibilidade da votação ser virtual para tentar driblar os manifestantes.

Os professores se reuniram na Praça Santos Andrade durante a manhã e partiram em passeata até o Centro Cívico. Após pressionarem as forças de segurança para tentar acesso ao plenário da ALEP, os professores conseguiram invadir o prédio. A tropa de choque da Polícia Militar chegou a ser acionada e houve o disparo de bombas de efeito moral, mas os manifestantes invadiram o local e lotaram as galerias do plenário.

