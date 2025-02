Após interdição, BR-277 tem pista liberada parcialmente

Após ser interditada na madrugada de sábado (08), a BR-277, no km 41, na Serra do Mar, agora possui uma faixa livre no sentido litoral do Paraná. A informação foi confirmada pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, por volta das 10 horas deste domingo (09).

A interdição da pista ocorreu após queda de barreira no local, provocada pela forte chuva que atingiu o litoral entre a última sexta-feira (07) e sábado (08). Paralelamente a EPR Litoral Pioneiro iniciou um desvio para manter o fluxo de veículos até a liberação parcial da pista sentido Litoral na manhã deste domingo. Barreiras de proteção foram instaladas para reforçar a segurança de motoristas e trabalhadores neste período.

De acordo com a concessionária, a liberação de uma faixa no sentido litoral deve permanecer pelos próximos dias visando maior segurança aos usuários e levando em consideração o comportamento climático na região.

A equipe técnica da concessionária seguirá realizando monitoramento da encosta, devido ao alto volume de chuvas que vêm ocorrendo na Serra do Mar. Já o fluxo no sentido Curitiba segue normal em duas faixas.