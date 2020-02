Depois de um friozinho, o domingo (23) de Carnaval promete ser mais quente e vai ajudar os foliões paranaenses. Os zumbis da Zombie Walk não irão enfrentar chuva na caminhada que inicia na Boca Maldita e segue até a Praça Santos Andrade, no Centro. No litoral, porém, deve chover.

Em Curitiba, o domingão será nublado, com poucos momentos para o Sol. A máxima vai bater 23 graus perto das 16 horas. Quem quiser marcar um churras no parque, pode ir sem medo. Uma dica legal é o São Lourenço, com churrasqueiras de vários tamanhos e até cobertas.

Litoral

Nas praias, muitas nuvens irão atrapalhar o domingo. A tendência é de chuva em vários momentos do dia. À noite, vamos ter a tradicional Caiobanda, que deve levar 250 mil pessoas para as ruas. A folia vai estar acompanhada com chuva.

Interior

O sol vai estar presente na maioria das cidades. Em Cascavel, no Oeste do Estado, a máxima vai bater 26 graus. Céu aberto para os foliões que irão curtir o bloco “O Beijo da Cobra”, que estará concentrado na Rua Padre Champagnat a partir das 16 horas.