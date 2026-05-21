Após falta de imunizante, Curitiba retoma vacinação anticovid em todas as unidades de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba retomou nesta quarta-feira (20/5) a aplicação da vacina anticovid em toda a rede municipal após receber 18.780 doses do imunizante. A vacina para pessoas com 12 anos ou mais do público prioritário passa a ser oferecida em 109 pontos de vacinação, enquanto a destinada a crianças de 6 meses a 4 anos está disponível em 108 unidades.

Anteriormente, devido à escassez de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a vacinação estava concentrada em apenas 10 e 13 unidades, respectivamente.

O município havia adotado a estratégia de concentrar as doses em poucas unidades para evitar desperdício, já que os frascos são multidose e precisam ser usados em até 12 horas após abertos.

Segundo o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, em nota divulgada pela Prefeitura de Curitiba, com a ampliação de doses recebidas, agora é possível retomar a vacinação em todas as unidades. As vacinas são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas aos estados, que repassam aos municípios.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento pessoal com foto. Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar.

O público prioritário inclui crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, imunossuprimidos, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, com comorbidades, com deficiência permanente, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, moradores de instituições de longa permanência e pessoas privadas de liberdade.

A vacina para crianças de 5 a 11 anos do grupo especial permanece com abastecimento irregular e requer liberação do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Estado.

O pedido deve ser feito pela Central Saúde Já pelo telefone (41) 3350-9000 ou pelo e-mail smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br, com apresentação de pedido médico com CID e documento de identidade com foto. Indígenas, quilombolas e ribeirinhos desta faixa etária recebem a vacina diretamente em seu território.